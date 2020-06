Mais de 170 placas e peças de carros são encontradas pela PM em desmanche clandestino de Mogi

A Polícia Militar estourou um desmanche clandestino em Mogi das Cruzes, durante a esta quinta-feira, 4. Mais de 170 placas de veículos, além de diversas peças foram apreendidas. Dois homens foram presos.

O desmanche funcionava num sítio no Parque São Martinho. Segundo a polícia, uma vítima relatou que suspeitava que o carro estivesse sendo desmontado neste terreno.

Policiais, então, realizaram buscas no imóvel e encontraram dois galpões. Lá, foram achadas peças diversas de carros,

como bancos, portas, capô, porta-malas, para-lamas, R$ 1.389, além de grande quantidade de placas. Havia, ainda, um carro com placa clonada. O carro havia sido furtado em Itaquaquecetuba.

De acordo com a PM, os homens presos irão responder pelo crime de receptação. As investigações devem prosseguir para identificar outros envolvidos no crime.