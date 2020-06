Mais de 50 pessoas são encontradas em bingo clandestino na Vila Amorim em Suzano

A Polícia Militar estourou um bingo clandestino capturou cinco pessoas e encontrou 48 apostadores em um salão na Rua Dr. Prudente de Moraes (SP-66), Vila Amorim, em Suzano, durante esta sexta-feira, 5. Segundo a PM, os cinco detidos identificaram-se como funcionários do espaço.

O local onde funcionava o bingo era monitorado por câmeras de vigilância. A chegada ou saída de apostadores era controlada por seguranças. De acordo com os policiais, os aparatos de vigilância só não contavam com um detalhe: denúncia detalhada do o que ocorria no salão.

Policiais, então, entraram no local e encontraram 40 máquinas caça-níqueis ligadas. Além disso, foram apreendidos cadernos com anotações e uma quantia em dinheiro.

Balanço divulgado pela PM aponta que o espaço abrigava 53 pessoas. Destas, 46 eram apostadores, sendo 36 mulheres, com idades diversas, até mesmo idosas, além de 12 homens. Em relação aos cinco capturados, as funções variavam, como gerente do espaço, eletricista e seguranças.

O caso foi registrado na Delegacia Central. Devido o grande número de pessoas, a ocorrência se estendeu pela madrugada.

Segundo a PM, os cinco presos irão responder pelo crime de Jogos de Azar. Todos foram liberados após assinarem termo circunstanciado (TC).