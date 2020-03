‘Maníaco de Diadema’ é preso pela Polícia Militar em Suzano

A Polícia Militar de Suzano prendeu um homem conhecido como o ‘Maníaco de Diadema’. A ação, realizada na sexta-feira, 13, no bairro Cidade Edson, foi graças a uma denúncia anônima. A Justiça expediu mandado de prisão preventiva contra o indivíduo.

O ‘maníaco de Diadema’ estava na cidade suzanense desde a segunda quinzena de fevereiro, quando teria sido denunciado por mulheres por práticas como importunação sexual. Ao menos, seis vítimas teriam o apontado como a pessoa da qual estaria seguindo-as , principalmente em escadões próximo à escolas daquela cidade.



Segundo a polícia, o suspeito estava na casa de parentes. Após a denúncia, os cabos Celso e Anderson, além do sargento Gussi e o cabo Rocha Júnior foram até o local, onde confirmação o relato. Ao ser detido, a princípio, o suspeito negou a autoria dos crimes ocorridos em Diadema. Disse, ainda, estar sendo acusado injustamente. Até então, a detenção dele seria para prestar esclarecimentos.

Além disso, de acordo com a polícia, o desfecho do caso teve uma reviravolta próximo ao início da noite de sexta-feira. Isto porque mais uma vítima do suspeito registrou um Boletim de Ocorrência (B.O). A Justiça, então, decretou a prisão preventiva. O DS não conseguiu obter contato com a defesa do suspeito.



Uma pesquisa realizada pela polícia apontou que o 'maníaco de Diadema' tem passagens condenações na Justiça. Ambas por estupro, sendo a primeira de 2002 a 2007 e a segunda de 2011 até 2015.



Agora, ele deverá responder por mais um crime. A Polícia Civil de Diadema também o inveja por outros delitos.