'Maníaco do facão' ataca mulheres em pontos de ônibus de Mogi

As forças de segurança de Mogi das Cruzes estão à procura de um homem que vem atacando mulheres em pontos de ônibus da cidade. Até o momento, a polícia contabilizou três vítimas. O último crime do 'maníaco do facão' ocorreu nessa segunda-feira (11), na Vila Brasileira. (veja vídeo abaixo)

Neste último episódio, o crime foi flagrado por câmeras de vigilância de um imóvel. As imagens mostram a vítima aguardando o ônibus, até que, um indivíduo aparece nas imagens. Logo em seguida, ele expõe um facão em uma das mãos e segue na direção da mulher.

Sem motivos, o bandido tenta golpear a barriga da vítima. Ela consegue se desviar, contudo, ainda assim, o maníaco a segue e tenta atinji-lá mais duas vezes. Depois, a mulher usa a bolsa para se defender. E foge ao ver a chegada do ônibus.

No boletim, a vítima disse que ouviu uma mulher pedindo socorro. No entanto, ela não sabe dizer se o maníaco chegou a atacá-la, pois, não os viu mais.