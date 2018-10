Maníaco estupra funcionária dentro de loja no Centro de Ferraz

Uma operadora de loja, de 22 anos, foi estuprada dentro de uma loja, no Centro de Ferraz de Vasconcelos. O caso segue sob investigação da Delegacia Central. Filmagens de monitoramento da loja foram entregues à polícia para tentar identificar o maníaco.

O estupro ocorreu na última sexta-feira, dia 12. A informação sobre o caso foi divulgada esta segunda-feira (15). Até o momento, a polícia não divulgou se já analisa as imagens do circuito de monitoramento da loja. As filmagens servirão como prova no inquérito policial aberto.

No relato dado à Polícia Civil, a jovem disse que estava trabalhando, quando um suposto cliente se aproximou. Ele estava armado e a obrigou a acompanhá-lo. O maníaco a levou ao estoque e a estuprou. Não há, porém, informações indicando por quanto tempo os atos sexuais ocorreram.

Poucos detalhes foram passados à respeito das características do suspeito. A jovem relatou que ele era branco, usava boné azul e tinha um dos dentes amarelados. A Polícia Militar chegou a ser chamada, sobretudo, não conseguiu encontrar o maníaco.

A jovem passou por atendimento médico no Hospital Pérola Byington, na Capital.

Outro caso

No boletim, a polícia diz que um indíviduo com as mesmas características tentou estuprar outra mulher. Desta vez, o crime foi em Poá.