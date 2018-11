'Maníacos do carro preto' sequestram jovem e a estupram após drogá-la em Suzano

Uma jovem, de 20 anos, foi sequestrada, dopada e estuprada por dois homens armados, em Suzano. Ela estava em um ponto de ônibus, no Jardim Santa Inês, quando foi surpreendida pelos 'maníacos do carro preto'. A vítima foi abandonada na região do Jardim Brasil, no Distrito de Palmeiras - a cerca de 22 quilômetros de distância.

O sequestro e estupro da jovem foi nessa terça-feira, dia 30. A informação sobre o caso foi divulgada esta quinta-feira (1º). Os detalhes sobre o crime estão sendo investigados pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Suzano.

O caso

Uma denúncia levou guardas civis municipais (GCMs) até o Jardim Brasil, no Distrito de Palmeiras. Moradores socorreram uma jovem, em estado de choque, que afirmou ter sido sequestrada por dois criminosos.

Primeiro, a jovem foi socorrida e levada ao hospital. Na únidade médica, ela descreveu os momentos de pânico. A jovem falou que foi surpreendida por homens armados, enquanto aguardava o ônibus. Ela foi obrigada a entrar em um veículo, de cor preta - o modelo não foi descrito.

Depois, foi forçada a tomar um líquido desconhecido. A partir daí, a vítima diz não se recordar de mais nada. Só acordou momentos depois, com fortes dores na região íntima. Este pode ser mais um crime dos 'maníacos do carro preto'. A suspeita recai, já que, durante depoimento, a vítima disse apenas se recordar de ouvir dos homens; "É mais uma!".

Até o fechamento desta reportagem, a polícia ainda não tinha informações sobre o paradeiro dos criminosos.