Máquinas caça-níqueis são apreendidas em bar de Itaquá

A polícia militar apreendeu 15 máquinas caça-níqueis em um bar no bairro Jardim Adriane, em Itaquaquecetuba, na madrugada da última sexta-feira (5). O proprietário do estabelecimento, um homem de 31 anos, está sendo investigado por contravenção penal.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), PMs realizam patrulhamento na região quando foram acionados para atender uma ocorrência de um homem armado em um bar, localizado na rua Luxemburgo.

No local, os agentes não encontraram nenhum suspeito armado. Entretanto, localizaram 15 máquinas caça-níqueis, sendo dez em funcionamento e cinco desligadas.

O proprietário do estabelecimento foi encaminhado à delegacia, onde prestou depoimento e permanece como investigado.

O caso foi registrado como contravenções penais/jogos de azar na Delegacia de Itaquaquecetuba.