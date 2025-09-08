Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 08 de setembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 07/09/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Máquinas caça-níqueis são apreendidas em bar de Itaquá

Proprietário do local é investigado por contravenção penal

08 setembro 2025 - 09h00Por Da Reportagem Local
Bar está localizado em ItaquáBar está localizado em Itaquá - (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

A polícia militar apreendeu 15 máquinas caça-níqueis em um bar no bairro Jardim Adriane, em Itaquaquecetuba, na madrugada da última sexta-feira (5). O proprietário do estabelecimento, um homem de 31 anos, está sendo investigado por contravenção penal.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), PMs realizam patrulhamento na região quando foram acionados para atender uma ocorrência de um homem armado em um bar, localizado na rua Luxemburgo.

No local, os agentes não encontraram nenhum suspeito armado. Entretanto, localizaram 15 máquinas caça-níqueis, sendo dez em funcionamento e cinco desligadas.

O proprietário do estabelecimento foi encaminhado à delegacia, onde prestou depoimento e permanece como investigado.

O caso foi registrado como contravenções penais/jogos de azar na Delegacia de Itaquaquecetuba.

Deixe seu Comentário

Leia Também

GCM atende ocorrências que resultam em prisões por receptação, ameaça e violência doméstica
Polícia

GCM atende ocorrências que resultam em prisões por receptação, ameaça e violência doméstica

Romu registra três ocorrências com apreensões, prisões e recuperação de bem furtado
Polícia

Romu registra três ocorrências com apreensões, prisões e recuperação de bem furtado

PM salva bebê de 20 dias engasgada em Suzano
Polícia

PM salva bebê de 20 dias engasgada em Suzano

Homem é preso suspeito de abusar de aluno de 2 anos em Suzano
Polícia

Homem é preso suspeito de abusar de aluno de 2 anos em Suzano

Adolescente morre em Suzano após consumir bebidas alcoólicas e lança-perfume
Polícia

Adolescente morre em Suzano após consumir bebidas alcoólicas e lança-perfume

Corpo em estado de decomposição é encontrado em Suzano
Polícia

Corpo em estado de decomposição é encontrado em Suzano