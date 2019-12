Homem denuncia ex-esposa por agredir e queimá-lo com cigarro em Suzano

A Polícia Civil de Suzano investiga um caso no qual um homem afirma ter sido agredido e ter tido o rosto queimado por um cigarro, na quarta-feira de Natal, 25. As acusações são contra a ex-companheira da vítima. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o caso é tratado como lesão corporal.

O caso teria ocorrido na Alameda Armando Alcântara, no Jardim Imperador. Em depoimento à Polícia Civil, o homem, de 48 anos, disse que as agressões ocorreram após discutir com a ex-mulher. O motivo para a briga não foi citado.

Segundo a SSP, o homem foi orientado quanto ao prazo de seis meses para representar criminalmente contra a então companheira. Nesse tempo, a vítima pode decidir se mantém a queixa ou retira as acusações.

A polícia não mencionou mais detalhes sobre o caso.