Médico ginecologista tem prisão preventiva decretada após suspeita de abuso a paciente

Um médico ginecologista teve prisão preventiva decretada na manhã desta segunda-feira (5), sob suspeita de ter abusado sexualmente uma paciente durante uma consulta, em Suzano.

O caso está sendo tratado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Suzano. A vítima teria se sentido desconfortável durante a visita realizada em setembro e relatado ao namorado, que percebeu o ato libidinoso e foi até a delegacia.

A polícia levantou a ficha do médico e constatou que ele já havia realizado ações suspeitas da mesma natureza no estado do Pernambuco, e que também há um Boletim de Ocorrência (B.O.) correndo contra o médico na cidade de São Paulo.

A delegada Silmara Marcelino, da DDM de Suzano, solicitou a prisão temporária ao juiz, que preferiu conceder a preventiva. O médico será interrogado ainda nesta segunda-feira.

"Como foi concedida a prisão preventiva, o inquérito tem que ser finalizado em 10 dias. Estamos aguardando a advogada dele. Será interrogado e verificaremos se falta algo a ser feito", disse a delegada.

Com a detenção do ginecologista, a delegacia agora aguarda para ver se outras mulheres também farão a denúncia. O médico, por meio de sua defesa, nega os fatos.