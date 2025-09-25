Médico veterinário de Mogi é preso suspeito de abuso contra animais e uso de medicamentos vencidos

Um médico veterinário de 34 anos foi preso em flagrante, na manhã desta quarta-feira (24), em um hospital veterinário em Mogi das Cruzes, suspeito de praticar atos de abuso contra animais e de cometer crimes contra as relações de consumo.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais civis foram até o local para cumprir mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça. Durante a ação, encontraram diversos medicamentos e materiais médico-hospitalares vencidos.

Questionado, o suspeito não apresentou documentos que comprovassem regularidade dos produtos. Ele foi preso em flagrante.

O caso foi registrado na Delegacia de Investigações sobre o meio Ambiente de Mogi das Cruzes como praticar ato de abuso a animais, crime contra as relações de consumo e cumprimento de mandado de busca e apreensão.

Matéria em atualização.