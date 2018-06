Megaoperação da PM aborda 1,6 mil pessoas na região

Ao todo, 1.653 pessoas abordadas, 97 veículos – carros e motos - removidos ao pátio e 10 pessoas detidas, entre elas, dois foragidos da Justiça e dois adolescentes, além de uma arma apreendida. Os dados fazem parte do balanço da megaoperação ‘Tanjoubi Omedetou’, realizada nos municípios atendidos pelo 17º, 32º e 35º batalhão do Alto Tietê, que teve o apoio de grupamentos da Capital, como a Ronda Ostensiva Tobias de Aguiar (Rota); Choque; e Cavalaria Nove de Julho. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira (27) pelo Comando de Policiamento de Área 12 (CPA/M-12).

A região teve 21 pontos de bloqueio, entre fixos e móveis. No total, 827 veículos foram parados. Deste total, 411 carros, 407 motos e nove caminhões. Ao longo da ação, 336 multas foram aplicadas a motoristas irregulares. Além disso, 79 condutores foram submetidos ao teste do bafômetro. A PM não divulgou se alguém foi preso por dirigir alcoolizado.

De acordo com os dados do CPA/M-12, o 17º Batalhão, responsável pelas cidades de Mogi das Cruzes, Biritiba Mirim, Salesópolis e Guararema, foi detentor do maior número de ocorrências, com seis no total.

Três pessoas foram detidas por tráfico de drogas – sendo que uma delas era adolescente. Também houve a prisão de um homem por receptação, e outro por porte ilegal de arma de fogo Além disso, um foragido da Justiça foi capturado.

Na área do 32º Batalhão – que compreende Suzano, Poá e Ferraz de Vasconcelos – foram três detidos. Dois deles foram presos durante uma perseguição, que envolveu o helicóptero Águia da PM. Um foragido da Justiça também foi capturado.

Já no 35º Batalhão, responsável exclusivamente por Itaquaquecetuba, os policiais detiveram duas pessoas por tráfico de drogas. As ações em combate ao narcotráfico são recorrentes na cidade.