Megaoperação terá 200 PMs, 80 viaturas e apoio da Rota e Helicóptero Águia nesta quarta

Com a presença do comandante geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, coronel Cássio Araújo de Freitas, a “Operação Impacto” contra o crime se inicia na tarde desta terça-feira, em todo o Alto Tietê.

Ao menos 200 policiais e 80 viaturas serão empregados na operação.

Os policias vão se concentrar no Parque Max Feffer, em Suzano, a partir das 16 horas.

O comandante do Policiamento de Área Metropolitana 12 (CPA/M-12), coronel Rodrigo Quintino informou que a operação vai aumentar a visibilidade e a percepção de segurança, inibindo práticas criminosas e reduzindo os indicadores criminais.

A operação será abrangente com bloqueios. Vai contar com o Rádio Patrulhamento, Forças Táticas e Companhia de Ações Especiais de Polícia (Caeps). Contará também com Helicóptero Águia, Rota, Choque, Cavalaria, Trânsito, Polícia Rodoviária, Batalhões de Ações Especiais de Polícia (Baeps) e Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) .

A ação ocorrerá simultaneamente em todos os municípios do Alto Tietê. Começa às 16 horas desta terça-feira (16) e se encerra a zero hora de quarta-feira (17).

GUARDAS

A operação também terá a participação das Guardas Municipais dos municípios de Mogi das Cruzes, Biritiba Mirim, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos e Itaquaquecetuba, e também com o suporte dos órgãos de Polícia Judiciária, exercida pela Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica e o Instituto Médico.

A revista inicial e a preleção ao efetivo empenhado serão às 16 h horas no Parque Municipal Max Feffer. Para a revista da tropa será montado um Posto de Comando Integrado com as Forças de Segurança Pública Regionais, coordenadas pelo comandante-geral da Polícia Militar.