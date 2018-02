Megaoperações da Polícia Civil contra pedofilia chegam a três cidades do Alto Tietê

Duas megaoperações da Polícia Civil contra uma rede de pedofilia se estenderam para três cidades do Alto Tietê. Os municípios alvo de ações foram Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes. Ao todo, foram quatro prisões na região. Estas atividades fazem parte de investigações distintas contra redes de pornografia infantil na internet. Ao todo, foram 45 pessoas presas em várias cidades do Estado.

As ações foram executadas pela Seccional de Taboão da Serra e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), respectivamente. Mais de 300 policiais civis participaram das duas megaoperações.

A primeira a ser desenvolvida foi a de Taboão da Serra. A ação foi batizada como Harpócrates -- em referência ao deus do silêncio da mitologia grega, a partir da representação infantil do deus egípcio Hórus. Nesta operação, foram 250 policiais que participaram. Ao todo, 35 pessoas foram detidas.

A lista de cidades do Alto Tietê alvo das atividades são: Ferraz de Vasconcelos e Mogi das Cruzes, além de Taboão da Serra, Embu das Artes, Itapecerica da Serra, Embu-Guaçu, Cotia, Vargem Grande Paulista, Itapevi, Jandira, Barueri, Osasco, Diadema, Santo André, Mauá, Ribeirão Pires, São Bernardo do Campo, Diadema, Guarulhos, na capital e Praia Grande.

Segundo a polícia, a investigação chegou a prender pessoas que trabalhavam em escolas e buffets infantis. Além das prisões, foram apreendidos mídias, como CD's, pendrives e computadores. Um dos envolvidos tinha aproximadamente mais de mil vídeos sexuais de crianças.

Já a megaoperação desenvolvida pelo DHPP, foi denominada como "Guardiões da Infância". As atividades foram desenvolvidas na Capital e Região Metropolitana. De acordo com a investigadores do DHPP, estão sendo cumpridos 29 mandados de busca e apreensão. Deste total, até a publicação deste texto, foram 12 prisões. Itaquaquecetuba, Mogi e Ferraz são as cidades da região alvo das atividades.