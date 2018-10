Integrantes de quadrilha especializada em roubos de moto são presos no Colorado

Dois assaltantes foram presos, nesta quinta-feira (25), na Rua Biotônico, no Jardim Colorado, em Suzano. Os suspeitos são apontados como responsáveis por um assalto, no Miguel Badra. A localização do esconderijo foi descoberta, depois que o rastreador de uma moto roubada mapeou o local aonde estava escondida.

Segundo a Polícia Militar, antes de serem presos, a dupla tentou escapar do cerco ao pular o telhado de residências vizinhas. Porém, a tentativa foi frustrada. Um deles chegou a cair e foi necessário levá-lo ao hospital, por estar com dores na perna. A polícia também deteve a namorada de um dos suspeitos. Ela foi encontrada na casa aonde a moto roubada estava escondida.

Na delegacia, a vítima reconheceu os dois indivíduos como sendo os autores do assalto. Há indícios que os ligam a outros crimes na cidade. De acordo com a PM, a suspeita é a de que eles integram um bando especializado em roubos a motos.

Até o fechamento desta reportagem, a polícia não havia encerrado a ocorrência.