Menina de 11 anos morre atropelada em Itaquaquecetuba

Um homem, de 44 anos, foi preso após atropelar uma menina de 11 anos, na noite desta quinta-feira (11), na Estrada do Pinheirinho, em Itaquaquecetuba. A polícia encontrou bebida alcoólica no veículo do suspeito.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a vítima estava com a mãe na calçada quando o veículo em alta velocidade a atingiu.

Ela foi socorrida e levado ao Hospital Santa Marcelina, mas não resistiu e morreu.

A Polícia Militar localizou o suspeito. No veículo, encontraram bebida alcoólica.

O caso foi registrado como homicídio e localização/apreensão de veículo na Delegacia de Itaquaquecetuba.