Menina de 14 anos é dopada e estuprada em campo de futebol no Jardim Santa Inês

Uma garota, de 14 anos, foi dopada e estuprada quando voltava da escola no Jardim Santa Inês, em Suzano. Além dos abusos sexuais, a vítima teve o pulso marcado com uma letra "A". A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) divulgou que há um suspeito, mas, a menina não o reconhece devido ter desmaiado no momento do ataque.

Segundo a investigação, a garota permaneceu horas desacordada. Ela só retomou os sentidos durante a noite, quando já estava a cerca de 8 horas desaparecida. No boletim, a menina relata que viu dois homens de capuz preto. Um deles a disse para ficar quieta, pois, após saírem, ela poderia voltar para casa.

Enquanto aguardava a saída dos homens, a garota percebeu que estava com as roupas rasgadas, e que o pulso ardia por ter sido marcado com uma letra. O período em que aguardou no local não foi especificado, mas, a menina acredita ter sido violada em um campo de futebol do bairro.

Quando chegou em casa, a garota foi levada às pressas por familiares ao Pronto-Socorro (PS) da cidade. Por isto, o registro do caso somente foi feito nessa sexta-feira, dia 8. Segundo a polícia, a garota foi atacada no dia anterior ao da comunicação da ocorrência.