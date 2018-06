Menina de 14 anos grava e denúncia estupro em Itaquá

Uma adolescente gravou, com um celular escondido, o próprio estupro. As imagens mostram o padrasto seminu. O crime foi em Itaquaquecetuba. Segundo a Polícia Civil, um inquérito policial foi instaurado para investigar o caso.

As imagens foram apreendidas e servirão de prova para um possível pedido de prisão. Um exame foi solicitado pela polícia. Não há, porém, um prazo para o documento sair, de acordo com a polícia.

Crime

O crime foi noticiado nessa quinta-feira (14). No boletim, a vítima disse que o último episódio de violência sexual ocorreu na terça-feira, dia 12. Neste último, a garota gravou o crime. Ela contou a um amigo e foi orientada a filmar os abusos para levar a polícia.

Segundo ela, os atos libidinosos ocorrem há sete anos. Tudo começou quando ela tinha somente 8 anos de idade. E que somente na adolescência é que o suspeito manteve relações sexuais. A mãe da garota estava junto com ela no momento do registro da ocorrência.