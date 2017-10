Meninas de 1 e 3 anos são abandonadas e encontradas dentro de barraco em Suzano

Duas meninas, de 1 e 3 anos, foram encontradas em situação de abandono dentro de um barraco, localizado no Cidade Boa Vista, em Suzano. As garotas foram resgatadas e estão sob tutela do Conselho Tutelar. O órgão informou nesta segunda-feira (30) que busca informações para encontrar os pais das crianças, ou algum outro familiar que resida na cidade. De acordo com a Polícia Militar (PM), uma terceira criança se assustou e fugiu do local.

As meninas foram encontradas no domingo (29) pela Polícia, por volta das 14 horas, depois de uma denúncia anônima. Os policiais as levaram ao Pronto-Socorro (PS) Municipal. Isto porque a situação na qual foram achadas era precária, em razão do longo período em que ficaram sozinhas.

A Polícia disse que após a conclusão dos exames, as crianças não apresentaram nenhuma lesão física ou sexual. O laudo apenas confirmou que elas apenas estavam sem higiene pessoal.

Conselho Tutelar

O DS entrou em contato com a segunda unidade do Conselho Tutelar, que está responsável pelo caso. Por telefone, uma funcionária do órgão disse que, até o momento, nenhum familiar das crianças foi localizado. Disse também que as meninas estão em um abrigo, até que algum parente seja encontrado.

A Polícia Civil investiga o caso. A ocorrência foi registrada como abandono de incapaz.