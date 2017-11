Menino de 1 ano morre depois de ser lançado ao chão pelos pais durante discussão

Um menino de 1 ano morreu após ser lançado ao chão pelos pais durante uma discussão, em Itaquaquecetuba. O caso aconteceu nesta sexta-feira (3), na Rua Panavi, no Jardim Zélia. De acordo com as primeiras informações da Polícia Militar (PM), os genitores do menino estão foragidos.

O Corpo de Bombeiros chegou a socorrer a criança com vida ao Hospital Santa Marcelina. O estado de saúde do menino era grave. A Polícia disse que os ferimentos eram visíveis nas costas e testa da vítima. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu momentos depois.

Depois de confirmada a morte, os pais da criança fugiram. A Polícia não soube informar se há informações sobre o paradeiro deles, e qual teria sido o motivo da discussão que propiciou a morte do filho.

Ainda segundo a Polícia, a avó da criança foi ao hospital e acompanha o andamento da ocorrência. O caso será registrado na Delegacia Central de Itaquá.