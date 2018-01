Menino de 2 anos morre após cair do terceiro andar de prédio residencial em Ferraz

Atualizado às 15h40

Uma criança morreu após cair do terceiro andar de um prédio residencial, localizado na Rua Masato Sakai, no Jardim Triângulo, em Ferraz de Vasconcelos. Ele chegou a ser socorrido com vida ao Hospital Santa Marcelina do Itaim Paulista, Zona Leste da Capital, mas não resistiu aos ferimentos.

O incidente ocorreu no domingo (21). As investigações iniciais apontam que há possibilidades de que a criança tenha pegado um balde para ter acesso à janela da cozinha. O objeto foi encontrado escorado na parede. A hipótese da polícia é de que o menino tenha subido e se desequilibrado, assim caindo de uma altura estimada entre 9 e 12 metros.

No momento do incidente, os pais da criança estavam fora do apartamento. Todos os três filhos, incluindo a criança que faleceu, estariam dormindo. Por isto, o casal aproveitou para descer ao estacionamento e buscar roupas sujas deixadas no carro da família.

Porém, quando chegaram ao espaço, o casal viu a criança sendo socorrida por vizinhos. O menino foi levado às pressas ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos causados pelo impacto ao chão.

Segundo a polícia, um exame necroscópico foi solicitado. O resultado desta análise deve certificar se a criança sofreu algum tipo de lesão antes da morte. Peritos criminais também estiveram dentro do apartamento.

Viagem

A morte da criança ocorreu um dia após a família ter voltado do Rio Grande do Norte. A família tinha viajado para esta região e voltado durante a noite de sábado (20). Por isto, as roupas sujas ainda estavam dentro do veículo, aponta a polícia.

Velório

O velório do menino aconteceu no Cemitério Cambiri. O enterro também deve ocorrer no local.