Menino de 9 anos é esfaqueado enquanto brincava no Jardim Ikeda em Suzano

Atualizado às 10h32

Uma criança, de 9 anos, foi esfaqueada por um homem, de 56 anos, nessa quarta-feira à noite (10), no Jardim Ikeda, em Suzano. O ataque ocorreu quando o menino brincava com amigos na rua. Depois do crime, populares lincharam o suspeito, que não corre risco de morte. Além disso, o garoto foi atendido e passa bem.

Ao que tudo indica, o homem tem transtornos mentais. Mesmo assim, ele foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. O DS aguarda informações quanto ao estado de saúde do suspeito. O garoto, após ser atacado, foi levado ao hospital, mas foi liberado depois de receber os atendimentos médicos.

Até o momento, a polícia não sabe o que motivou ao ataque. Apenas que o suspeito voltava para casa, quando esfaqueou o menino duas vezes. O crime aconteceu na Rua das Hortências. Os golpes não atingiram nenhuma região vital. A população linchou o suspeito, que ainda conseguiu correr e se esconder em casa.

Populares levaram o menino à Santa Casa de Suzano. Enquanto isto, um grupo de pessoas permaneceu no local, com a intenção de continuar a agredir o suspeito. A Polícia Militar chegou momentos depois. Ao tentar tirá-lo do imóvel, populares voltaram a agredi-lo. Foi necessário o apoio de viaturas da 1º Companhia e do grupamento de Força tática. Com o reforço no efetivo, a polícia conseguiu permitir que o homem fosse levado para o hospital por uma ambulância.