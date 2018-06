Menino de 9 anos é dopado e estuprado em Suzano; vizinho suspeito é preso

Um garoto, de 9 anos, foi dopado e estuprado no Jardim da Saúde em Suzano. O suspeito do crime é o vizinho, de 57 anos. O homem foi preso em flagrante, depois de se esconder numa residência, por medo das agressões e ameaças que teria supostamente sofrido de um grupo de pessoas, antes da chegada da polícia. O caso foi registrado durante a madrugada desta terça-feira (26).

Segundo a polícia, o abuso foi na manhã de segunda-feira, dia 25. A criança foi dopada e levada para um imóvel. Lá, foi abusada sexualmente. Após restabelecer a consciência, o garoto foi para casa contar à mãe o ocorrido. As lesões decorrentes ao estupro foram constatadas preliminarmente por um membro da família. Também há suspeitas de que o homem tenha molestado do irmão da vítima, anos antes, mas o caso segue sob investigação.

A polícia não justificou quais foram às medidas tomadas ao longo do dia pelos familiares da vítima. Disse que, durante a noite, porém, um grupo de pessoas foi atrás do suspeito. Foi a partir daí que a Polícia Militar (PM) foi acionada. No boletim, o acusado relata ter sido agredido com socos e, também, coronhadas. E que foi ameaçado de morte. Os supostos agressores usavam revólveres.

Remédios

De acordo com a polícia, cartelas de remédios controlados (calmante e outro para o tratamento de epilepsia) foram apreendidas. Os medicamentos foram encontrados na casa do suspeito, e podem ter sido usados para dopar o garoto.

O caso foi registrado no distrito central como estupro de vulnerável, aumento da pena e lesão corporal.