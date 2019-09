Menino que sonha em ser policial ganha festa surpresa da 4ª Companhia da PM

Policiais militares fizeram uma festa surpresa, no último sábado (21), para um menino, de 6 anos, que sonha em ser policial.

A mãe do garoto passou na 4ª Companhia, dias antes, para falar que o menino faria aniversário e que o sonho dele é ser policial. Os policiais se ajuntaram e decidiram realizar uma festa, organizada pela cabo Márcia, que contou com passeio de trenzinho, algodão doce, sorvetes, salgados e até mesmo bolo com a foto do aniversariante.

Além disso, o menino ganhou uma farda e brinquedos. Entre eles estava um bicicleta.