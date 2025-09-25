Suspeito de ser o mentor de roubo a família Bolsonaro é preso em Itaquá

Policiais civis da 89ª DP (Resende), em ação conjunta com policiais civis de Itaquaquecetuba, prenderam, nesta quinta-feira (25), o quinto envolvido no roubo a casa de mãe e avós de Flávio Bolsonaro, em Resende. O criminoso foi capturado no local de trabalho, em Itaquá, onde atuava como bombeiro civil.

As investigações apontaram que foi ele quem planejou o roubo. Com o suspeito, os agentes apreenderam um celular.

Desde o crime, agentes da 89ª DP realizaram diversas diligências, com recolhimento e análise de imagens, identificação de veículos utilizados e conseguiram chegar aos cinco criminosos envolvidos no delito.

O quarto e o terceiro bandidos foram capturados no início de setembro, em Resende, no Sul Fluminense. Outros dois criminosos também já haviam sido presos, no dia 29 de agosto, no bairro Paraíso, no mesmo município.

Nesta ocasião, foram apreendidos um revólver, munição, simulacro de pistola, toucas ninjas, celulares e trajes usados na empreitada criminosa. Os policiais ainda recuperaram bens roubados, que foram reconhecidos pelas vítimas.

O crime ocorreu no dia 24 de agosto. À época, os assaltantes armados abordaram as vítimas, que foram rendidas e tiveram a liberdade restrita. Os assaltantes fugiram e levaram joias, celulares e o carro da família, abandonado horas depois.