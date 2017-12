Metalúrgico é investigado por suspeita de abusar sexualmente de sobrinha em Suzano

A Polícia Civil investiga se um metalúrgico teria abusado sexualmente da sobrinha, de 7 anos, em Suzano. O crime aconteceu na casa da família, localizada no Parque Alvorada. O suspeito não foi detido.

O fato foi registrado na última quinta-feira (14). No Boletim, a Polícia Militar (PM) relata ter sido chamada por causa de um suposto estupro contra uma menina. E que o autor do crime estaria na mesma casa com a vítima.

Em seguida, os policiais encontraram a mãe e o padrasto da criança. Eles falaram que saíram e deixaram a criança com o suspeito. Mas, o veículo da família teve problemas mecânicos.

Ao voltarem a casa, eles flagraram o suspeito se afastando rapidamente da criança. A situação estranha foi questionada.

A garota disse ter sido tocada pelo tio. A declaração acabou resultando numa agressão mútua entre o suspeito e o padrasto da criança.

No boletim, os denunciantes falaram que nunca suspeitaram de atitudes estranhas. E que o suspeito estava morando com eles há um mês. A polícia solicitou que a criança realize um exame para confirmar o abuso no hospital Pérola Byington, na Capital.