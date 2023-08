Micro-ônibus de empresa de fretamento pega fogo no Jardim Colorado

Um micro-ônibus pegou fogo no início da tarde desta quinta-feira (31) na Rua Guilherme, na frente da Etec, no Jardim Colorado, em Suzano.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe chegou ao local por volta das 14h05 para combater as chamas. A via chegou a ficar bloqueada por cerca de 20 minutos, segundo os bombeiros.

A Prefeitura de Suzano diz que trata-se de uma micro-ônibus de uma empresa de fretamento.

O motorista do veículo disse à reportagem do DS que o micro-ônibus não tinha passageiros. Ainda não se sabe o que teria provocado o incêndio, porém as chamas se alastraram rapidamente e, apesar de o motorista tentar usar os extintores que estavam dentro do veículo, não deu tempo de reagir, já que o tanque de combustível estava cheio.

Duas equipes do corpo de bombeiros foram mobilizadas. A via ficou bloqueada por cerca de 20 minutos até uma parte ser liberada para circulação de carros.

As chamas foram tão intensas que parte da fiação da rua derreteu. A calha de metal de uma quadra que fica dentro da Etec também foi atingida pelas chamas. A densa fumaça preta pôde ser vista de várias regiões da cidade, inclusive do Centro.

Após as chamas serem controladas, o local foi isolado e uma perícia será realizada. A origem das chamas será investigada.