Mogi-Bertioga registra dois acidentes envolvendo caminhões em menos de dez horas

Dois acidentes envolvendo caminhões ocorridos em menos de dez horas assustaram os motoristas que circularam pela Rodovia Mogi-Bertioga na madrugada e na manhã desta sexta-feira (22).

O primeiro caso aconteceu durante a madrugada. De acordo com o tenente André Belarmino, da Polícia Militar Rodoviária, foi por volta da 0h30. Um caminhão carregado com verduras tombou na altura do quilômetro 66, na chegada a Biritiba Ussu.

O condutor do veículo disse que transitava no sentido Bertioga quando teve uma pane mecânica, perdendo o controle da direção, invadindo a pista oposta, batendo em um barranco e tombando na pista. O acidente provocou a interdição as pistas norte e sul, permanecendo o acostamento da pista sentido sul liberado.

O motorista passou pelo teste do bafômetro, que deu negativo, e dispensou atendimento médico. Segundo a Polícia Rodoviária, o caminhão foi retirado e a via liberada por volta das 2h50.

Mais tarde, por volta das 9h50, outro acidente aconteceu na Mogi-Bertioga. Desta vez foi no quilômetro 86 norte da via, já no trecho de Bertioga.

De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), um caminhão branco bateu em uma placa de sinalização. Em seguida, o veículo invadiu a vegetação.

O departamento informou que houve a interdição de uma faixa de rolamento pela manhã. Segundo a Polícia Militar, o acidente também não teve feridos.