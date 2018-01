Mogi-Bertioga tem movimento intenso de veículos no retorno do feriado de Ano novo

A Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-98), a Mogi-Bertioga, tem movimento intenso, na manhã desta terça-feira (2), na volta do feriado de Ano Novo. A principal via usada por veranistas não registra pontos de congestionamento. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o fluxo de veículos que estão indo sentido ao litoral também está carregado.

Até às 10h10, o movimento da rodovia era intenso. A estimativa é de que o tráfego, na Mogi-Bertioga, fique mais carregado a partir do meio-dia desta terça. Isto porque muitos dos veranistas irão aproveitar os últimos minutos na praia, assim retornando após o almoço. A PMRv acredita que, durante a noite, a rodovia apresente pontos de congestionamento.

O fluxo de veículos no retorno à região e Capital também é tranquilo em outras rodovias. Um exemplo é a Rodovia Ayrton Senna (SP-70). Na praça do pedágio de Itaquaquecetuba, as câmeras de monitoramento da Ecopistas – concessionária que administra o trecho – registram poucos veículos que estão retornando do interior.

Orientação

A polícia rodoviária dá dicas para que os motoristas tenham um retorno tranquilo. A chuva e a neblina são fatores de risco, por exemplo. Assim, a atenção deve ser redobrada, como andar no limite de velocidade; manter distância do carro à frente; se for ultrapassar, realizar a manobra com cuidado e em pontos permitidos; não usar farol alto em locais com neblina; verificar a ventilação interna; usar limpador de para-brisa, desembaçador e lavador de vidros; reduzir as luzes do painel; evitar paradas bruscas na pista; caso seja necessário parar na rodovia, ligar o pisca-alerta e sinalizar 100 metros antes.