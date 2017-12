Mogi-Bertioga tem tráfego tranquilo neste sábado na descida ao litoral

Os motoristas que irão passar o feriado de Natal no litoral paulista enfrentaram tráfego tranquilo, na manhã deste sábado (23), na Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-98), a Mogi-Bertioga. A expectativa é que o movimento fique mais intenso a partir das 15 horas. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária Estadual (PMRv), até às 11h30, a polícia tinha a estimativa de que descesse, em média, 3 mil veículos às cidades praianas.

De Suzano até o Distrito de Biritiba Ussu, em Mogi das Cruzes, a reportagem demorou aproximadamente 15 minutos. O tráfego mais intenso de veículos era registrado na extensão da SP-66, entre a Avenida Lourenço de Souza Franco e a Rodovia Henrique Eroles. Isto por causa do tráfego urbano da cidade mogiana.

A situação tranquila da Mogi-Bertioga era observada antecipadamente, quando chegava à Avenida Prefeito Maurílio de Souza Leite Filho, no Parque Olímpico, em Mogi. O trecho que serve como desvio da região central da cidade tinha pouquíssimo fluxo de carros.

O DS permaneceu por cerca de 30 minutos no posto da Polícia Militar Rodoviária. Neste período, a reportagem flagrou breves picos de carros. E a situação era a mesma no Distrito de Biritiba Ussu. Para o 2º sargento da PMRv, Carlos Ferraz, a tranquilidade na Mogi-Bertioga é reflexo ao feriado natalino, que habitualmente é dado como tranquilo nas rodovias.

Ele frisa que, mesmo apesar da calmaria no tráfego de veículos, a polícia irá manter o efetivo reforçado, principalmente por causa da proximidade do período em que a rodovia recebe o maior número de carros, com as festas do Fim de Ano. "Hoje (sábado) está bem tranquilo, em comparação aos outros feriados. Cremos que é devido à festividade ser mais familiar. A expectativa é que na véspera de Natal (dia 24), o fluxo de veículos seja tranquilo", enfatizou.

A polícia, porém, pede que quem for descer neste fim de semana tenha atenção nas estradas. Isto porque há previsão de chuvas durante a tarde e noite deste domingo (24).