Mogi, Suzano e Itaquá: Criminosos assaltam furgão, fazem reféns e fogem furando pedágio

Ao menos quatro criminosos fugiram da Polícia em dois carros após roubarem um furgão e sequestrarem três jovens, de 18, 19 e 24 anos, na noite desta terça-feira (1°). Os policiais flagraram o veículo das vítimas na Estrada Taboão do Parateí, em Mogi, próximo à divisa com Guararema, e os jovens foram libertados em Suzano.

A ocorrência começou por volta das 23 horas. Segundo as informações do Boletim de Ocorrência, policiais militares estavam retornando de uma ocorrência em Guararema pela Estrada do Taboão quando se depararam com um caminhão parado na via, com dois carros ao lado: um Hyundai HB20 branco e um Honda Civic preto.

Assim que viram a Polícia, os quatro criminosos entraram nos dois carros e fugiram. Houve perseguição pela Rodovia Ayrton Senna e, durante a fuga, os ladrões furaram romperam a cancela e furaram o pedágio de Itaquaquecetuba.

Os policiais retornaram para o local onde estava o caminhão. O veículo rebocava um furgão azul. Lá, os militares descobriram que as três vítimas do roubo haviam sido sequestradas e foram libertadas na Avenida Miguel Badra, em Suzano.

À Polícia, as vítimas disseram que chegaram a ficar cerca de cinco horas em poder dos criminosos, olhando para baixo, antes de serem libertadas. Entre as mercadorias roubadas do furgão estava um filtro de ar e uma máquina de cappuccino.

No caminhão, havia uma maleta com um bloqueador de sinais de rastreamento, conhecido como "Jamer". O veículo foi entregue ao proprietário. Já o furgão, foi apreendido e levado para o pátio de Mogi. O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Mogi. Os quatro criminosos seguem sendo procurados.