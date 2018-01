Montador tenta agredir ex-esposa e é impedido pelo filho

Uma comerciante, de 45 anos, escapou de ser agredida pelo ex-companheiro, de 44 anos, depois de o filho do casal ter impedido o pai. O fato aconteceu na Rua Rancharia, no Jardim Carolina, em Itaquaquecetuba. O caso foi registrado nesta quinta-feira (18).

Segundo o Boletim de Ocorrência (B.O.), a vítima estava em casa, na noite de quarta-feira (17), quando o ex-marido chegou. Ele começou a ameaçá-la, assim iniciando uma discussão.

Em determinado momento, o suspeito pegou um facão para tentar esfaqueá-la. No boletim, a comerciante não descreve de qual forma, mas teria desarmado o ex-companheiro.

Porém, o homem encontrou e pegou uma barra de ferro. Neste momento, o filho do casal entrou na briga e desarmou o pai. Apesar disto, o suspeito conseguiu acertar um soco no braço da ex-mulher.

Depois disto, o suspeito ainda teria pegado no braço da vítima. E afirmando que “só vou sossegar, quando arrancar seu pescoço fora”. Em seguida, o homem foi embora.

No boletim, a mulher diz ter ligado para Polícia Militar (PM). Porém, o chamado não foi atendido por nenhuma viatura. De acordo com o registro do caso, a vítima passou por atendimento médico no Centro de Saúde 24 horas.