Morador do Distrito de Palmeiras, jovem desaparece e família busca pistas do paradeiro

O jovem Adriano Marconi, 17 anos, está desaparecido e familiares buscam por pistas de seu paradeiro. Ele saiu de casa no último sábado, 27, e desde então, não foi mais visto. Uma campanha por informações foi iniciadas nas redes sociais.

De acordo com familiares, o rapaz começou a apresentar sinais de depressão após o falecimento do avô.

Antes de desaparecer, Marconi teria dito à mãe que caminharia sem rumo. Ele, inclusive, saiu de casa sem calçados.

A família do jovem realizou buscas no Caulim, região onde mora, mas não obteve pistas do paradeiro. Um boletim de ocorrência (B.O) foi registrado.

A Polícia Civil deve abrir uma investigação.