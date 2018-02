Morte de homem por espancamento pode ter sido motivada por suposto furto de drogas, diz PM

Três homens foram presos nesta sexta-feira (23) por envolvimento no espancamento e morte de Elton Alexandre Rodrigues Silva de Souza, de 26 anos. As prisões foram no Jardim Josely e Jardim Amazonas. A região das ações fica próxima ao local em que a vítima foi encontrada morta num ponto de ônibus, localizado no Parque Nossa Senhora das Graças, em Itaquaquecetuba.

A motivação para a morte violenta pode ter relação a um suposto furto de entorpecentes e dinheiro do crime organizado. A mesma confissão foi dada durante depoimento inicial dos três suspeitos detidos. Mais três indivíduos continuam foragidos. Eles também tiveram envolvimento direto ou indireto ao assassinato.

O homicídio causou descontentamento em chefes de uma facção criminosa que age nesta região. Isto porque, segundo a PM, o grupo envolvido no assassinato foi procurado para explicar a razão de terem tido uma atitude enérgica, que resultasse à morte violenta.

Segundo o tenente-coronel, Anderson Caldeira Lima, apesar da dependência química, a vítima tinha problemas mentais. O oficial explicou que a suspeita sobre o furto motivou o grupo a invadir, agredir e tirar a vítima de dentro de casa. O ataque foi presenciado pela mãe e tio do homem assassinado.

Denúncia

Caldeira também disse que a informação que levou a identificar a quadrilha autora do assassinato foi enviada à sede do 35 BPM/M. “Isso mostra a importância de nos aproximarmos à população. Alguns deles alegam não ter agido durante o espancamento, mas todos afirmam que o motivo foi o suposto furto. Agora, vamos levá-los à Polícia Judiciária”, afirmou Caldeira por telefone.

Os três homens detidos sob suspeita no envolvimento da morte foram levados ao Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes. A delegacia especializada dará andamento às investigações para localizar outros envolvidos no assassinato.