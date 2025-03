Moto bate na traseira de caminhão e motorista fica ferido

Uma moto bateu na traseira de um caminhão, na tarde desta quarta-feira (12), e o motorista ficou ferido. O acidente aconteceu em frente ao Hospital Regional do Alto Tietê (Hrat), na Rua Dr. Prudente de Morais.

O Corpo de Bombeiros esteve no local e socorreu a vítima ao Hospital e Maternidade de Suzano (HMS). A Polícia Militar foi acionada por volta das 15h30 e foi até o local para registrar ocorrência. Ainda não se sabe o que causou o acidente.

A Rua Dr. Prudente de Morais teve congestionamento por conta do acidente.

O DS entrou em contato com a Prefeitura para buscar detalhes sobre o atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no acidente. Quando receber resposta, a matéria será atualizada.