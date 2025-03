Motocicleta com mais de R$ 22 mil em multas é apreendida pela GCM no Jardim Europa

Durante patrulhamento no bairro Jardim Europa, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano apreendeu, na tarde da última terça-feira (25), uma motocicleta Honda CG, de cor preta, com mais de R$ 22 mil em multas e irregularidades como circular sem retrovisores e pneus desgastados. O condutor, que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), foi autuado e liberado após as devidas orientações, já a moto foi recolhida ao pátio municipal.

A abordagem ocorreu por volta das 14h45, na estrada Takashi Kobata, quando a equipe da Ronda Ostensiva com Motocicletas (Romo) identificou uma motocicleta sendo conduzida sem os equipamentos obrigatórios de segurança. Durante a verificação documental, constatou-se que o veículo acumulava cerca de 70 infrações municipais, além de estar com o licenciamento vencido desde 2020.

“A motocicleta apresentava diversas irregularidades, colocando em risco não apenas o condutor, mas também outros motoristas e pedestres. Diante disso, a apreensão foi necessária para garantir a segurança no trânsito”, explicou a comandante da GCM de Suzano, Tatiana Orita.

Segundo a corporação, a ação faz parte das operações regulares da Romo, que visam coibir infrações e garantir o cumprimento das normas de trânsito no município. “A fiscalização é essencial para manter a ordem e reduzir acidentes. Veículos irregulares representam um grande perigo e a GCM continuará atuando para assegurar a segurança de todos”, afirmou um dos agentes envolvidos na ocorrência.

Após a autuação, foram lavrados os Autos de Infração de Trânsito (AITs). O condutor foi orientado sobre as penalidades e liberado no local. Já a motocicleta foi encaminhada ao pátio municipal, onde permanecerá até a regularização.

“A Guarda Civil Municipal de Suzano reforça seu compromisso com a segurança viária e a ordem pública, intensificando fiscalizações e patrulhamentos para coibir irregularidades no trânsito. A gestão do prefeito Pedro Ishi segue trabalhando constantemente por uma cidade melhor”, finalizou o secretário de Segurança Cidadã de Suzano, Francisco Balbino.

Casos suspeitos podem ser denunciados pelos canais oficiais da corporação, nos telefones 153 e (11) 4746-3297.