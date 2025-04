Motocicleta roubada é localizada pela GCM de Suzano no Jardim Belém

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano recuperou na manhã da última segunda-feira (31/03) uma motocicleta que havia sido roubada dois dias antes. A ocorrência foi na rua Santa Rosa, no bairro Jardim Belém, e foi conduzida pela equipe da Ronda Ostensiva com Motocicletas (Romo), com apoio da Força Patrulha.

Durante patrulhamento preventivo, os agentes identificaram o veículo estacionado de forma irregular. Após consulta da placa, constatou-se que o veículo, uma Yamaha YBR 125, de cor azul, constava como produto de roubo.

A moto, que não possuía rastreador nem cobertura de seguro, foi imediatamente conduzida à Delegacia de Polícia Central, onde os trâmites legais foram realizados e o veículo foi restituído ao proprietário.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou a importância da atuação da GCM na recuperação de bens e no combate à criminalidade. “Essa ocorrência é resultado do trabalho atento e eficaz dos nossos agentes nas ruas. Cada veículo recuperado representa uma vitória para o cidadão e reforça nosso compromisso com a segurança em Suzano”, afirmou.

A Guarda Civil Municipal de Suzano orienta a população a comunicar qualquer movimentação suspeita e lembra que denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 153 e (11) 4746-3297.