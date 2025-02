Motocicletas irregulares são recolhidas pela GCM de Suzano

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano recolheu duas motocicletas que trafegavam fora dos padrões de regularidade no último final de semana (01 e 02/02). Em ambos os casos, os motociclistas não tinham autorização para conduzir os veículos.

No primeiro caso, agentes da Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo) recolheram, na tarde do último sábado, às 16 horas, uma motocicleta que não tinha placa de identificação nem os dados sobre fabricante e modelo.

Abordado na rua Cacique, no Jardim Colorado, o condutor também informou que não era habilitado. O veículo foi levado para a Delegacia Central de Polícia, onde o caso foi apresentado. Também participaram dessa ocorrência o Canil e a Patrulha Maria da Penha.

No domingo, integrantes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) observaram um motociclista conduzindo uma Honda Fan, de cor preta, passando no semáforo vermelho pela rua Leila Margarida Takeuchi, na Vila Figueira. A abordagem foi realizada e os GCMs notaram que o veículo estava sem o painel de instrumentos. Ainda durante o atendimento, o proprietário da moto teria informado que estava com a carteira de habilitação vencida. A Honda Fan foi levada para o pátio municipal e o motociclista foi orientado sobre as irregularidades cometidas.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco de Assis Balbino, informou a necessidade de observar esses tipos de veículos em circulação. “São motos como essas que a Romo e a Romu recolheram que podem ser utilizadas para a prática de crimes, como roubo. De qualquer maneira, elas estavam fora do padrão para o tráfego, sem contar que os motociclistas não tinham permissão para conduzi-las. Parabéns aos grupamentos pelos atendimentos”, apontou.

A GCM de Suzano atende por meio dos telefones 153 e (11) 4746-3297, além da Base Operacional GCM Jose Inacio (estrada dos Fernandes, 2.590 - Jardim Casa Branca); da Base Operacional Jardim Boa Vista (avenida Katsutoshi Naito, 957 - Sesc); da base central (rua Alfredo Batista Pizzolato, 599 - Vila Figueira); da base do Parque Municipal Max Feffer (Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador); e da Base de Segurança Integrada (BSI) da Praça João Pessoa, no centro.