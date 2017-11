Motociclista é baleado durante tentativa de roubo na Major Pinheiro Fróes em Suzano

A polícia tenta identificar os bandidos que atiraram num motociclista durante uma tentativa de assalto, na Avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66), em Suzano. A vítima foi baleada no braço esquerdo e não corre risco de morte. Ele continua em observação em um hospital particular de Mogi das Cruzes.

A tentativa de roubo ocorreu durante a noite de domingo (26). Os bandidos tentaram abordar a vítima, na altura do acesso ao Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21), mas o motociclista acelerou.

O bandido que estava na garupa da moto atirou e acertou o braço da vítima. Ele só percebeu que foi atingido, depois de alguns metros percorridos na tentativa de fugir do assalto.

Em seguida, o motociclista deixou a moto na casa de um familiar e foi procurar auxílio médico num hospital particular de Mogi. A Polícia Militar (PM) foi avisada sobre a internação, decorrente a um disparo de arma de fogo, e foi colher informações com a vítima. No boletim, a vítima disse que ‘acelerou ao máximo para tentar fugir, e depois sentiu o tiro no braço’.

O registro do caso frisa que o motociclista deve fazer exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML). Ao DS, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação. Até a publicação desta reportagem, a identidade dos criminosos ainda era incerta.