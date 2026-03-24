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Jornal Diário de Suzano - 24/03/2026
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Polícia

Motociclista morre após bater em um caminhão na Mogi-Dutra

Acidente aconteceu na altura do quilômetro 79,5 entre Biritiba-Mirim e Salesópolis

24 março 2026 - 09h53Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
A imagem mostra o km 79,5 da Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura (SP 088), local do acidenteA imagem mostra o km 79,5 da Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura (SP 088), local do acidente - (Foto: Google Street View)

Um motociclista morreu após bater em um caminhão na Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura (SP 088), conhecida como Mogi-Dutra, na tarde desta segunda-feira (23), entre Biritiba Mirim e Salesópolis. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu a caminho do Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo.

Houve ainda uma outra vítima que estava na motocicleta. Ela foi socorrida pelo helicóptero Águia e encaminhada ao Hospital Luzia, onde permanece sob cuidados médicos. O motorista do caminhão não se feriu.

O acidente aconteceu por volta das 14h20 na altura do quilômetro 79,5 e, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP), responsável pela via, houve interdição dos sentidos norte e sul, com tráfego fluindo em sistema ‘pare e siga’ pelo acostamento sul. Ainda, foi necessária interdição total das 15h às 15h20, sem registro de congestionamento. A ocorrência foi encerrada por volta de 17h45.

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