Motociclista morre após colidir contra carro em Mogi

Um homem de 20 anos morreu após sofrer um acidente de trânsito na manhã desta terça-feira (9), na Vila Cléo, em Mogi das Cruzes.
Segundo o Boletim de Ocorrência, na esquina da Avenida Japão com a rua Maestro Benedito Olegário Berti, a vítima perdeu o controle da moto, colidiu contra um carro e foi arremessada para baixo do veículo.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte no local. O motorista do carro não teve ferimentos.
A perícia foi acionada e o caso registrado como colisão e morte suspeita no 2º Distrito Policial de Mogi.