Polícia

Motociclista morre após colidir contra carro em Mogi

Acidente aconteceu na Avenida Japão; motorista do carro não teve ferimentos

10 dezembro 2025 - 10h58Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
Caso foi registrado no 2ºDP de Mogi Caso foi registrado no 2ºDP de Mogi - (Foto: Reprodução/Street View)

Um homem de 20 anos morreu após sofrer um acidente de trânsito na manhã desta terça-feira (9), na Vila Cléo, em Mogi das Cruzes.

Segundo o Boletim de Ocorrência, na esquina da Avenida Japão com a rua Maestro Benedito Olegário Berti, a vítima perdeu o controle da moto, colidiu contra um carro e foi arremessada para baixo do veículo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte no local. O motorista do carro não teve ferimentos.

A perícia foi acionada e o caso registrado como colisão e morte suspeita no 2º Distrito Policial de Mogi.

