Motociclista morre após colidir em carro estacionado em Itaquaquecetuba

O motociclista Silas Jedaias de Souza Durval, de 20 anos, morreu após colidir em um veículo estacionado. A fatalidade ocorreu na Rua Osvaldo Cruz, no Jardim Cristiano, em Itaquaquecetuba. A Polícia Civil vai analisar e apurar as causas que propiciaram ao acidente. Este é o segundo caso de morte no trânsito em menos de cinco dias.

O acidente mais recente aconteceu na noite desta terça-feira (26). Durval seguia sentido Centro, quando colidiu em um Volkswagen Fox, que estava estacionado. Depois da batida, o Corpo de Bombeiros foi chamado para socorrê-lo. A vítima foi encaminhada às pressas ao Hospital Santa Marcelina, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o local do acidente não pôde ser periciado, uma vez que o acidentado foi levado ao hospital. Mesmo com a informação de que supostamente teria sido a vítima quem causou o fato, a Polícia Civil investigará as circunstâncias da morte.

Morte no trânsito

Este é o segundo caso de morte no trânsito em menos de uma semana. No último sábado (23), o pintor Rildo Moreira Santos, de 51 anos, morreu após ser atropelado. Ele também chegou a ser socorrido com vida, mas faleceu momentos depois por causa dos ferimentos.