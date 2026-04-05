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Jornal Diário de Suzano - 04/04/2026
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Polícia

Motociclista morre atingido por um caminhão em Itaquá

Segundo as investigações, ele teria se desequilibrado e caído no chão

03 abril 2026 - 09h47Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Segundo as investigações, ele teria se desequilibrado e caído no chãoSegundo as investigações, ele teria se desequilibrado e caído no chão - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um motociclista de 24 anos morreu, na tarde desta quinta-feira (2), após ser atingido por um caminhão na Rodovia João Afonso de Souza Castellano, no bairro Jardim Tropical, em Itaquaquecetuba. 

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), a polícia militar foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegarem no local, apuraram que a vítima perdeu o equilíbrio e caiu embaixo do caminhão.

O Samu foi acionado e constatou a morte no local. O motorista do caminhão relatou que seguia normalmente pela via e não percebeu a aproximação da motocicleta, ouvindo apenas um barulho no momento do impacto.

Foi requisitado exame necroscópico ao Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Itaquaquecetuba como atropelamento.

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