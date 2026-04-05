Motociclista morre atingido por um caminhão em Itaquá

Um motociclista de 24 anos morreu, na tarde desta quinta-feira (2), após ser atingido por um caminhão na Rodovia João Afonso de Souza Castellano, no bairro Jardim Tropical, em Itaquaquecetuba.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), a polícia militar foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegarem no local, apuraram que a vítima perdeu o equilíbrio e caiu embaixo do caminhão.

O Samu foi acionado e constatou a morte no local. O motorista do caminhão relatou que seguia normalmente pela via e não percebeu a aproximação da motocicleta, ouvindo apenas um barulho no momento do impacto.

Foi requisitado exame necroscópico ao Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Itaquaquecetuba como atropelamento.