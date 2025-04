Motociclista morre atropelado por trem de carga em Suzano

Um motociclista, de 22 anos, morreu na madrugada desta terça-feira (22), atropelado por um trem de carga da MRS. O acidente aconteceu em uma passagem de nível no bairro Recanto Feliz, em Suzano, na Rodovia Índio-Tibiriça (SP-31).

Segundo o Boletim de Ocorrência, a vítima não observou os sinais sonoros e luminosos da cancela do trem, sendo atropelado pelos vagões. Foi solicitado perícia ao local.

Em contrapartida, um amigo da vítima informou que o local não tem iluminação adequada, o que pode ter ocasionado o acidente.

O caso foi registrado como morte acidental na Delegacia de Suzano.

DER

O DS entrou em contato com o Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP), responsável pela Rodovia Índio-Tibiriçá, lamentou o acidente ocorrido e se solidarizou com os familiares e amigos da vítima.

O DER informou que há sinalização na travessia e que as cancelas estavam devidamente acionadas no momento da passagem do trem. O departamento disse, ainda, que a pista foi totalmente interditada, sem opção de desvio, por conta do acidente.

Uma equipe da Unidade Básica de Atendimento (UBA) do DER foi enviada ao local para prestar apoio. A ocorrência foi encerrada por volta das 5h15, de acordo com o derpartamento.