Motociclista morre carbonizado após acidente na SP-66 em Itaquá; carro fugiu do local

Um homem -- ainda não identificado -- morreu carbonizado após ter a moto atingida por um veículo durante a madrugada desta segunda-feira (21), na Rodovia João Afonso de Souza Castellano (SP-66), em Itaquaquecetuba. Uma mulher sobreviveu ao acidente, sobretudo, foi levada em estado grave ao Hospital Santa Marcelina. Segundo a polícia, ela é companheira da vítima que morreu.

A batida foi por volta das 2h30, na altura do numero 100, próximo a um Motel. As primeiras informações apontam que o acidente foi causado pelo motorista de um VW Crossfox, que fugiu do local. Ele teria feito uma manobra para ter acesso à rodovia, mas atingiu a moto. Até o momento, a polícia não tem pistas sobre a identificação, ou algo que leve à identificação do suspeito.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o impacto da batida foi tão forte que a moto pegou fogo. A suspeita é de que o piloto da moto tenha morrido carbonizado. Em relação a segunda vítima do acidente, os policiais disseram que a mulher foi levada às pressas ao hospital, com fraturas na coluna e perna. O atual estado de saúde não foi divulgado.

A Polícia Civil obteve, por meio da placa, o nome do homem morto. Trata-se de um metalúrgico, de 47 anos. Os familiares são de São Bernardo do Campo, mas estão a caminho da Delegacia Central. O caso segue sob investigação.