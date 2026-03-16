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Jornal Diário de Suzano - 15/03/2026
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Polícia

Motociclista morre e mulher fica ferida após acidente com caminhonete na Mogi-Bertioga

Foi realizado o teste do etilômetro no motorista da caminhonete, que resultou negativo para ingestão de álcool

16 março 2026 - 10h22Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
O condutor da moto morreu no local e a passageira da motocicleta foi socorrida e encaminhada ao Hospital de BertiogaO condutor da moto morreu no local e a passageira da motocicleta foi socorrida e encaminhada ao Hospital de Bertioga - (Foto: Divulgação / Portal Artesp)

Um homem morreu e uma mulher de 20 anos ficou ferida após um acidente de trânsito com uma caminhonete, ocorrido na tarde deste domingo (15), na Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro, conhecida como Mogi-Bertioga, em Biritiba-Mirim. Segundo a Concessionária Novo Litoral (CNL), responsável pela via, foi implantada operação reversível para garantir a fluidez do tráfego, que segue em monitoramento pelas equipes da concessionária.

A Secretaria de Segurança Pública informou que o motorista da caminhonete, um homem de 55 anos, permaneceu no local e realizou teste do etilômetro, que resultou negativo para ingestão de álcool. O condutor da moto morreu no local e a passageira da motocicleta foi socorrida e encaminhada ao Hospital de Bertioga.

A perícia foi acionada e o caso foi registrado na Delegacia de Biritiba-Mirim como homicídio culposo na direção de veículo automotor  e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Diligências estão em andamento para esclarecer a dinâmica do acidente