Motociclista morre e outras três pessoas ficam feridas em colisão na Ayrton Senna

Um motociclista morreu na noite desta segunda-feira (12) em um acidente registrado no quilômetro 35 da Rodovia Ayrton Senna, na altura de Itaquaquecetuba. Outras três pessoas ficaram feridas.
O acidente aconteceu por volta das 20h24 e envolveu um carro, um veículo utilitário e uma motocicleta. Segundo a Ecovias Leste Paulista, o carro tentou realizar uma ultrapassagem proibida pelo acostamento e colidiu contra a traseira de um veículo utilitário que estava parado. Com o impacto, o utilitário foi arremessado para a faixa 3 da rodovia.
Na mesma faixa, uma motocicleta que trafegava pelo local acabou se chocando contra a lateral do veículo utilitário. Após a colisão, o veículo utilitário pegou fogo. O condutor da moto morreu no local.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas. As faixas 2 e 3 da rodovia ficaram interditadas, com liberação total do tráfego às 22h24. O congestionamento chegou a cerca de dois quilômetros, entre os quilômetros 33 e 35.
As três vítimas, com ferimentos leves, foram encaminhadas ao Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Mello. Equipes da Ecovias Leste Paulista, da Polícia Militar Rodoviária e do Corpo de Bombeiros atuaram na ocorrência.