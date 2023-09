Motociclista morre em acidente com caminhão de manutenção em Suzano

Um motociclista de 44 anos morreu em um acidente entre a moto em que estava e um caminhão no início da manhã desta quinta-feira (21) na Rua Prudente de Moraes, na região do Jardim Miriam, em Suzano.

Segundo as informações do Boletim de Ocorrência, policiais militares que atenderam a ocorrência disseram que Valterio de Lima Vasconcelos estava transitando com a motocicleta no sentido Mogi-Suzano da via por volta das 4h30, quando bateu na traseira de um caminhão que realizava manutenções na via.

Com a força da batida, a vítima sofreu ferimentos graves. Funcionários da empresa responsável pelas manutenções acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros. A vítima foi socorrida para o Pronto-Socorro Municipal, mas acabou não resistindo aos ferimentos e morreu.

O documento diz que a empresa realizava manutenção na iluminação pública da via. Os representantes disseram à Polícia que o local estava sinalizado com cones e que o caminhão estava com o giroflex e sinais luminosos ligados.

O local do acidente foi preservado pela Polícia Militar para a realização da perícia. Por conta do acidente e da interdição de parte da via para manutenção da iluminação, o trânsito na Prudente de Moraes no sentido Suzano ficou lento logo pela manhã.

O caso foi registrado como homicídio culposo no Distrito Policial Central de Suzano.