Motociclista sem habilitação atropela policial em blitz e inicia perseguição em Suzano

Um policial militar ficou levemente ferido depois de ser atropelado numa blitz, da Polícia Rodoviária Estadual (PMRv), na Rodovia Índio-Tibiriçá (SP-31), em Suzano. Segundo a polícia, o suspeito conseguiu fugir de um cerco, mas acabou voltando ao local do acidente para resgatar a moto. Ele recebeu ordem de prisão pelos crimes de lesão corporal, desobediência e dirigir sem habilitação.

O fato aconteceu durante a manhã deste sábado (2). A PMRv fazia uma operação, no quilômetro 60, na Vila Fátima, denominada 'Saneamento'. A princípio, os policiais faziam uma blitz na região, quando viram um motociclista. Foi dada ordem de parada, mas, o suspeito acelerou.

Um PM teria conseguido sair da direção da moto. Porém, o motociclista atingiu um segundo policial. A vítima foi arremessada por alguns metros. Mesmo diante do acidente, o suspeito não parou e se iniciou uma intensa perseguição.

Os PMs rodoviários seguiram em busca do suspeito. A fuga se estendeu ao Jardim Planalto. Neste bairro, o motociclista conseguiu escapar do cerco policial e fugir a pé. A moto na qual dirigia foi levada até o local do atropelamento.

A PM aguardava, quando uma pessoa surgiu afirmando ser o responsável pelo acidente. Segundo a polícia, a intenção do homem era resgatar a moto apreendida. Ele alegou que fugiu por não ter habilitação. Assim, os policiais deram-lhe voz de prisão.