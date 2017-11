Acidente Motoqueiro tenta fugir de blitz da PM e atinge outra moto no Jardim Santa Inês em Suzano Os dois condutores dos veículos ficaram com ferimentos leves. Autor do acidente não tinha habilitação e moto estava sem placa

Por Lucas Lima - de Suzano 04 NOV 2017 - 16h46

Piscineiro que dirigia sentido Mogi das Cruzes ficou com ferimentos leves Foto: Lucas Lima/ Divulgação Dois motociclistas ficaram com ferimentos leves após se envolverem em um acidente no Jardim Santa Inês, em Suzano. Isso porque um dos condutores tentava escapar de uma blitz policial, quando chocou-se com outro motoqueiro. O fato aconteceu na tarde deste sábado (4). Por volta das 9 horas, policiais militares realizavam blitz na Rua Guilherme Garijo, altura do 3.154, quando um motoqueiro ao avistar a ação tentou escapar dando meia volta na pista. Porém, durante a manobra, outro motociclista, um piscineiro, de 21 anos, o acertou pela parte lateral. A vítima seguia sentido Mogi das Cruzes. Ambos os motoqueiros foram ao chão e tiveram braços, pernas e barrigas feridas. Questionado, o motoqueiro que tentou escapar afirmou que não tinha habilitação. Além disso, a moto que dirigia não estava emplacada. Contudo, o motorista foi autuado e o veículo encaminhado ao Pátio Municipal da Casa Branca. Já o piscineiro, que teve dois dedos da mão esquerda, o joelho esquerdo e a barriga ferida, se dirigiu a Delegacia Central de Suzano para registrar o caso.

