Motorista atira três vezes na direção de outro veículo na praça do pedágio de Itaquá

A polícia procura pelo responsável de atirar três vezes na direção de outro veículo, na praça do pedágio, na Rodovia Ayrton Senna (SP-70), em Itaquaquecetuba. Câmeras de monitoramento do local gravaram toda a ação. A expectativa é de que as imagens sejam entregues nesta segunda-feira (4). A numeração das placas dos dois carros envolvidos foi divulgada para auxiliar nas investigações.

O fato aconteceu na tarde deste sábado (2). A ocorrência foi apresentada por policiais rodoviários. Os disparos teriam sido feitos por volta das 16h34. O caso teria se iniciado, depois que um Honda City parou sobre a marca de canalização do pedágio. Segundo a polícia, a hipótese é de que a atitude tenha sido premeditada. Isto porque um Honda Civic surgiu.

Neste momento, o motorista do primeiro veículo atirou três vezes. Os disparos alertaram funcionários e pessoas que estavam no local. Depois dos disparos, ambos os carros fugiram em alta velocidade. No boletim, os policiais frisaram que toda ação foi gravada. E que as placas dos carros envolvidos foram captadas pelas imagens. Não houve registro de terceiros, sendo pessoa ou carro, atingidos pelos tiros.

Até o momento, a polícia não conseguiu localizar nenhuma pista sobre o crime. Assim, a ocorrência foi apresentada na Delegacia Central e registrada como disparo de arma de fogo. Ainda segundo a Polícia Civil, o caso segue sob investigação.